Елена Полонская подготовила обращение в УФАС по факту завышенных цен в аптеках Пскова

23:05, 27 марта 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская подготовила обращение в УФАС России по Псковской области по факту завышенных цен в аптеках областного центра. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Елена Полонская рассказала, что с жалобой на завышенные цены в городских аптеках к ней обратилась местная жительница. «Она рассказала, что в нескольких аптеках обычной перекиси водорода нет вообще, а там, где ее удалось обнаружить, она стоит 39 рублей», – сообщила глава города.

По итогам выездного мониторинга цен в псковских аптеках эти факты подтвердились. «В одних частных аптеках отсутствовал такой препарат, а в других он действительно стоил 39 рублей», – отметила Елена Полонская.

«На высоте оказались лишь наши муниципальные аптеки, предлагавшие перекись водорода по 12 рублей, то есть, в 3 с лишним раза дешевле!», – добавила она.

Елена Полонская подчеркнула, что проинформирует о ситуации с ценами в частных аптеках губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Глава Пскова призвала сообщать о подобных фактах по телефонам 66-08-06 (приемная Псковской городской Думы), 8-800-444-10-41 («горячая линия» комитета по здравоохранению Псковской области) и 055 (Единая дежурно-диспетчерская служба Пскова).