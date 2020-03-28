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Общество

Около 1,5 млн рублей направят на помощь страдающим наркоманией жителям Псковской области

Около 1,5 млн рублей планируется направить на реализацию программы помощи жителям Псковской области, страдающим наркологическими заболеваниями, в 2020 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом говорилось на заседании региональной антинаркотической комиссии 27 марта.

Первый заместитель председателя областного комитета по социальной защите Татьяна Селиверстова рассказала, что в прошлом году выдали пять сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации этой категории граждан. По итогам прохождения шестимесячной программы восстановления все пятеро ее успешно завершили и после этого трудоустроились. Сумма затраченных на услуги средств составила более 800 тысяч рублей.

Всего с 2014 по 2019 годы выдано 44 сертификата, в рамках которых получившие их граждане завершили программу реабилитации.

Представители УМВД России по Псковской области анонсировали проведение в регионе месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Его планируется приурочить к международному Дню борьбы с наркоманией и провести в июне текущего года.

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