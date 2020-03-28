Прием заявок на региональный конкурс проектов ТОС продлен до 12 апреля

23:56, 27 марта 2020, ПАИ

Прием заявок на региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС), продлен до 12 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, это связано с принимаемыми на территории региона мерами по противодействию распространения коронавируса COVID-19.

Отмечается, что в конкурсе могут принимать участие ТОСы, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, городских и сельских поселений Псковской области.

Сумма субсидии из регионального бюджета на реализацию проектов-победителей в 2020 году в сравнении с прошлым годом увеличат втрое. Она составит 10 млн рублей.