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Общество

Прием заявок на региональный конкурс проектов ТОС продлен до 12 апреля

Прием заявок на региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС), продлен до 12 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, это связано с принимаемыми на территории региона мерами по противодействию распространения коронавируса COVID-19.

Отмечается, что в конкурсе могут принимать участие ТОСы, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, городских и сельских поселений Псковской области.

Сумма субсидии из регионального бюджета на реализацию проектов-победителей в 2020 году в сравнении с прошлым годом увеличат втрое. Она составит 10 млн рублей.

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