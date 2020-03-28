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Общество

Большой театр начал трансляцию лучших спектаклей на YouTube

Показ балета «Лебединой озеро» на YouTube-канале Большого театра

Государственный академический Большой театр впервые в истории приступил к онлайн-трансляциям ранее записанных спектаклей своего «золотого фонда», сообщается на сайте театра.

Трансляции проходят на официальном YouTube-канале Большого театра. 27 марта уже состоялся показ балета «Лебединой озеро». «Для тех, кто не успеет посмотреть спектакль в реальном времени, записи будут доступны в течение 24 часов после окончания трансляции», – пояснили в театре.

Театр также покажет зрителям оперы «Царская невеста» и «Борис Годунов», балеты «Спящая красавица», «Марко Спада» и «Щелкунчик». Спектакли будут показаны на YouTube в формате «Премьеры» согласно афише и будут начинаться в 19:00 по московскому времени

Расписание трансляций:

- 28 марта - «Спящая красавица» (2011), балет в 2-х действиях;

- 1 апреля - «Царская невеста» (2018), опера в 4-х действиях;

- 4 апреля - «Марко Спада» (2014), балет в 3-х действиях;

- 7 апреля -«Борис Годунов» (2019), опера в 4-х действиях;

- 10 апреля - «Щелкунчик» (2011), балет в 2-х действиях.

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