Гедиминас Таранда обратился к жителям Псковской области (ВИДЕО)

11:04, 28 марта 2020, ПАИ

Руководитель «Имперского русского балета», художественный руководитель Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, заслуженный деятель искусств Гедиминас Таранда призвал пожилых жителей Псковской области остаться дома в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

«Дорогие наши бабушки и дедушки, папы и мамы, все жители Псковской области. Я очень вас прошу помочь нам, нам всем сохранить свои семьи. Я прошу вас, дорогие наши родители, какое-то время посидеть дома. Поверьте, мы сами приготовим себе завтрак, обед и ужин. Мы наших малышей поднимем, выучим с ними уроки, мы сами погладим, мы сами постираем. И, самое главное, мы будем вам звонить», – отметил он.

«И, поверьте, вам все помогут. Обязательно. Объединяйтесь, звоните друг другу. Если кто-то из ваших соседей пошел в магазин, попросите, они купят обязательно для вас продукты и зайдут в аптеку», – продолжил Гедиминас Таранда.

«Мы всегда, всегда будем вместе. И сейчас мы будем вместе. И наступит лето, мы накроем большую поляну, сядем все вместе, и споем, и станцуем. И поймем, как хорошо быть вместе. А вместе нам будет хорошо потому, что мы сохраним вас», – добавил руководитель «Имперского русского балета».