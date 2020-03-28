Псковская Госавтоинспекция из-за коронавируса принимает водителей только по предварительной записи с 28 марта

11:41, 28 марта 2020, ПАИ

Распространение коронавирусной инфекции внесло изменения в прежний режим работы УГИБДД России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ведомстве, регистрация автомобилей, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений с 28 марта возможны лишь по предварительной записи через единый портал госуслуг.

Режим работы регистрационно-экзаменационных подразделений не меняется, однако сокращается количество одновременно сдающих экзамены в составе учебных групп.

Также по предварительной записи проводится выдача свидетельств о соответствии транспортного средства требованиям безопасности и свидетельств по допуску автомобилей к перевозке опасных грузов. Записаться можно по телефонам: 8 (8112) 29-25-81 (Псков) и 8 (81153) 7-17-45 (Великие Луки).