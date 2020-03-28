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ФОТОФАКТ: «Антивирусные» листовки появились на подъездах домов в Пскове

Фото Елизаветы Славятинской

«Антивирусные» листовки появились на подъездах многоквартирных домов в Пскове 28 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Содержащиеся в листовках сведения информируют о действующих в России ограничительных мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что для лиц, прибывших из зарубежных стран, введен 14-дневный режим самоизоляции со дня пересечения государственной границы. В первый же день о своем возвращении необходимо сообщить по телефону 8-800-444-10-41.

Псковичей призывают следить за симптомами и соблюдать элементарные правила гигиены – мыть руки с мылом не менее 20 секунд, не касаться грязными руками глаз, рта и слизистых, использовать маски для защиты органов дыхания. В случае появления повышенной температуры и симптомов ОРВИ необходимо незамедлительно вызвать врача.

Жителей города старше 65 лет призывают соблюдать домашний режим, выходить в магазин или аптеку только в случае острой потребности.

В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем одинокие пожилые жители могут обращаться в круглосуточный операционный информационный центр. К ним на помощь придут социальные работники и волонтеры.

Телефоны круглосуточного информационного центра: 8-800-444-10-41, 8-8112-29-90-03. Количество инфицированных коронавирусом в России превысило 1200 человек, в мире - 500 тысяч человек.

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