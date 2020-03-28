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До 20 лет лишения свободы грозит великолучанину за бесконтактный сбыт наркотиков

39-летнему жителю Великих Лук грозит до 20 лет лишения свободы за совершение шести особо тяжких преступлений за бесконтактный сбыт наркотиков (статья 228.1 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В прошлом году обвиняемый договорился с неизвестным злоумышленником в Сети о незаконном сбыте наркотиков. Великолучанин получал расфасованные наркотики, а затем помещал их в места для закладок. Также он информировал о местонахождении закладок потребителей.

В конце ноября 2019 великолучанин получил сверток с гашишем, а затем поместил наркотик в закладку на территории Великих Лук, которую обнаружили местные полицейские. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде, добавили в ведомстве.

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