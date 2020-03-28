Метод «паутинки»: Ученые рассказали, как распознать качественный виски

17:38, 28 марта 2020, ПАИ

Специалисты американских университетов Луисвилла и штата Северная Каролина разработали метод, позволяющий выявить контрафактный алкоголь, пишет портал runews24.ru.

Ученые выделили набор органических молекул, которые напоминают паутину. Отмечается, что эти молекулы содержатся в алкогольном напитке и составляют лишь 1% от общей массы.

Специалисты выяснили, что капля виски при высыхании должна превращаться в ту самую «паутинку», которая позволит определить подлинность алкоголя и страну-производителя.

Исследователи купили несколько видов виски, разбрызгали напиток по стеклу и наблюдали за изменениями в микроскоп. Оказалось, что «паутинка» образуется при высыхании американского бурбона, тогда как у шотландского и канадского виски такая тенденция не наблюдается.

По мере высыхания выяснилось, что нити состояли из ароматических эфиров и других веществ, похожих на стиральный порошок и мыло. Ученые сообщили, что качественный виски при высыхании не образует такую «паутинку».