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Общество

Метод «паутинки»: Ученые рассказали, как распознать качественный виски

Специалисты американских университетов Луисвилла и штата Северная Каролина разработали метод, позволяющий выявить контрафактный алкоголь, пишет портал runews24.ru.

Ученые выделили набор органических молекул, которые напоминают паутину. Отмечается, что эти молекулы содержатся в алкогольном напитке и составляют лишь 1% от общей массы.

Специалисты выяснили, что капля виски при высыхании должна превращаться в ту самую «паутинку», которая позволит определить подлинность алкоголя и страну-производителя.  

Исследователи купили несколько видов виски, разбрызгали напиток по стеклу и наблюдали за изменениями в микроскоп. Оказалось, что «паутинка» образуется при высыхании американского бурбона, тогда как у шотландского и канадского виски такая тенденция не наблюдается.

По мере высыхания выяснилось, что нити состояли из ароматических эфиров и других веществ, похожих на стиральный порошок и мыло. Ученые сообщили, что качественный виски при высыхании не образует такую «паутинку».

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