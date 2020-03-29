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Общество

Спектакли для незрячих начнет показывать театрально-концертная дирекция Псковской области

Театрально-концертная дирекция будет показывать спектакли для незрячих зрителей. Постановки станут доступны для слепых и слабовидящих людей, сообщает портал «Открытые НКО».

Учреждение культуры выиграло грант, на который будет куплено специальное оборудование, а также обучат специалистов – тифлокомментаторов. Таким образом, незрячим смогут рассказывать, что происходит вокруг.

В театре тифлокомментирование выглядит следующим образом: в отдельной кабинке сидит человек, который наблюдает за спектаклем через экран монитора и рассказывает о том, что происходит. Все свои реплики он произносит между репликами артистов. Наушник незрячий надевает только на одно ухо для того, чтобы другим можно было слышать голоса актеров и другие звуки во время спектакля.

Заявки на организацию аудиоскрипции в театрах подали 40 организаций из 28 городов страны. Для получения гранта театры и библиотеки для незрячих должны были провести 10-минутные экскурсии в прямом эфире с помощью приложения «ОК Live».

Первый театр, организовавший тифлокомментирование для незрячих, стал московский Губернский театр. Первым тифлокомментатором в стране стала актриса Ирина Безрукова.

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