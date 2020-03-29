Епископ Великолукский и Невельский Сергий призвал помогать друг другу в период эпидемии

12:20, 29 марта 2020, ПАИ

Епископ Великолукский и Невельский Сергий обратился к местным жителям с просьбой оказывать друг другу помощь в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Великолукской епархии.

«Призываю вас победить страх, помогать друг другу, оказывать поддержку в это трудное время, - добавил епископ, отметив, что всегда во время нашествия болезней вводились дополнительные меры предосторожности. – Не следует впадать в уныние и малодушие».

Епископ Сергий также призвал не бояться заразиться болезнью, отметив, что священноначалие принимает меры по противодействию новой инфекции. Он также призвал людям старше 65 лет оставаться по возможности дома и напомнил о том, что можно причаститься дома, пригласив священника.