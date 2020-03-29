Митрополит Тихон призвал верующих молиться дома

14:48, 29 марта 2020, ПАИ

Проводить молитвы дома призвал митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом он заявил 29 марта во время оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Ситуация вызвала тревогу, - добавил митрополит Тихон. – Все молитвы должны быть перенесены домой, я думаю, что это мы сможем обеспечить».

По словам Тихона, этот вопрос стоял как неразрешенный и опасный.

«Храмы будут открыты и в небогослужебное время люди смогут прийти», - добавил митрополит, отметив, что причастие также будет проходить в небогослужебное время, как на Украине и за рубежом.