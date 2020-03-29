Дезинфицировать подъезды в Псковской области призывает Александр Нестерук

15:13, 29 марта 2020, ПАИ

Главный санитарный врач Псковской областиАлександр Нестерук 29 марта во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом призвал два раза в сутки обрабатывать подъезды, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Дезинфицирование проводить два раза в сутки – домофоны, дверные ручки и прочее», - добавил Александр Нестерук.

Средствами защиты главный санитарный врач региона призвал обеспечит водителей и кондукторов, а предприятиям продуктов питания дать перерывы для уборки и дезинфекции.

«Все эти меры позволят стабилизировать ситуацию», - отметил Александр Нестерук.

На границе Псковской области с Латвией и Эстонией в пяти пунктах пропуска было досмотрено 27 тысяч автомобилей и автобусов, проводится также анкетирование въезжающих граждан.