На горячую линию регионального оперативного информационного центра по коронавирусу поступило 1400 звонков

16:32, 29 марта 2020, ПАИ

1400 звонков поступило в региональный оперативный информационный центр по коронавирусу. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника управления информационной политики администрации Псковской области Сергей Новохатка во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Оперативный центр работает с 19 марта, любой может получить оперативную информацию», - рассказал Сергей Новохатка, отметив, что ежесуточно поступает более 100 звонков.

442 звонка граждане совершали по вопросам приезда из-за границы, 226 заявок поступило по вопросам приобретения продуктов и лекарств. Также граждане задавали вопросы по работе предприятий и по текущей эпидемиологической ситуации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что граждане жалуются на отсутствие исчерпывающей информации.

«Надо посмотреть и сделать памятку для операторов, чтобы они могли дать информацию или переадресовали», - добавил губернатор, отметив, что люди должны дозваниваться и получать ответы на интересующие вопросы.