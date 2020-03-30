Неделя каникул в Псковской области начнётся с холодной и ветреной погоды
30 марта в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области днем 0…+5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
31 марта ожидается малооблачная погода. Ночью и днем -1...+1 градус, ветер северо-западный, умеренный. 1 апреля на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Ночью -1...+1, днем +2...+4 градуса, ветер западный, умеренный.
2 апреля ожидается переменная облачность, пройдёт небольшой дождь. Ночью 0...-2 градусов, днем +4...+6 градусов, ветер юго-западный, умеренный.