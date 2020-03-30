0
10:27
Директор Фонда гарантий: Общепит в Псковской области гибко реагирует на новые условия работы во время коронавируса
10:00
Начался ПАИ-Live c главой Фонда гарантий и поддержки развития предпринимательства (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
07:30
«Всё это нам придётся пережить»: Митрополит Тихон обратился к псковичам с проповедью об эпидемии (ВИДЕО)
07:01
Неделя каникул в Псковской области начнётся с холодной и ветреной погоды
22:59
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»
17:20
В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек
16:32
На горячую линию регионального оперативного информационного центра по коронавирусу поступило 1400 звонков
Еще новости
Общество

Неделя каникул в Псковской области начнётся с холодной и ветреной погоды

30 марта в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области днем 0…+5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

31 марта ожидается малооблачная погода. Ночью и днем -1...+1 градус, ветер северо-западный, умеренный. 1 апреля на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Ночью -1...+1, днем +2...+4 градуса, ветер западный, умеренный.

2 апреля ожидается переменная облачность, пройдёт небольшой дождь. Ночью 0...-2 градусов, днем +4...+6 градусов, ветер юго-западный, умеренный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Директор Фонда гарантий: Общепит в Псковской области гибко реагирует на новые условия работы во время коронавируса
30 марта 2020
Директор Фонда гарантий: Общепит в Псковской области гибко реагирует на новые условия работы во время коронавируса
Начался ПАИ-Live c главой Фонда гарантий и поддержки развития предпринимательства (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
30 марта 2020
Начался ПАИ-Live c главой Фонда гарантий и поддержки развития предпринимательства (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
«Всё это нам придётся пережить»: Митрополит Тихон обратился к псковичам с проповедью об эпидемии (ВИДЕО)
30 марта 2020
«Всё это нам придётся пережить»: Митрополит Тихон обратился к псковичам с проповедью об эпидемии (ВИДЕО)
Неделя каникул в Псковской области начнётся с холодной и ветреной погоды
30 марта 2020
Неделя каникул в Псковской области начнётся с холодной и ветреной погоды
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»
29 марта 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»
В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек
29 марта 2020
В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек 1
На горячую линию регионального оперативного информационного центра по коронавирусу поступило 1400 звонков
29 марта 2020
На горячую линию регионального оперативного информационного центра по коронавирусу поступило 1400 звонков
Михаил Ведерников призвал обеспечить регион месячным запасом медицинских масок
29 марта 2020
Михаил Ведерников призвал обеспечить регион месячным запасом медицинских масок

Идет загрузка...