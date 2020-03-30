За незаконное пересечение границы Псковской области гражданин Латвии отправился под арест

07:22, 30 марта 2020, ПАИ

За незаконное пересечение границы Псковской области гражданин Латвии отправился под арест. Возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Печорского района.

11 марта мужчина без действующей российской визы, минуя средства пограничного контроля на автомобиле Volkswagen Touareg незаконно пересек государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска «Шумилкино». В тот же день нарушителя за рулем задержали в двух километрах от Пустошки.

16 марта гражданина Латвии заключили под арест на 30 суток. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.