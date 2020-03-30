0
07:11
Жилой дом удалось спасти от огня в псковской деревне Дуброво
17:20
В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек
16:39
ФОТОФАКТ: Сжигание мусора привело к пожару в Гдове
22:31
Псковские пожарные отбили от огня деревню Неёлово
18:35
Семилетний мальчик попал под колёса автомобиля в Пскове
18:03
Более 100 палов травы произошли в Псковской области с начала года
13:57
Пожарные спасли от огня дачный дом в садоводстве «Псковитянка» (ВИДЕО)
Еще новости
Происшествия

За незаконное пересечение границы Псковской области гражданин Латвии отправился под арест

За незаконное пересечение границы Псковской области гражданин Латвии отправился под арест. Возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Печорского района.

11 марта мужчина без действующей российской визы, минуя средства пограничного контроля на автомобиле Volkswagen Touareg незаконно пересек государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска «Шумилкино». В тот же день нарушителя за рулем задержали в двух километрах от Пустошки.

16 марта гражданина Латвии заключили под арест на 30 суток. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Жилой дом удалось спасти от огня в псковской деревне Дуброво
30 марта 2020
Жилой дом удалось спасти от огня в псковской деревне Дуброво
В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек
29 марта 2020
В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек 1
ФОТОФАКТ: Сжигание мусора привело к пожару в Гдове
29 марта 2020
ФОТОФАКТ: Сжигание мусора привело к пожару в Гдове
Псковские пожарные отбили от огня деревню Неёлово
28 марта 2020
Псковские пожарные отбили от огня деревню Неёлово
Семилетний мальчик попал под колёса автомобиля в Пскове
28 марта 2020
Семилетний мальчик попал под колёса автомобиля в Пскове
Более 100 палов травы произошли в Псковской области с начала года
28 марта 2020
Более 100 палов травы произошли в Псковской области с начала года
Пожарные спасли от огня дачный дом в садоводстве «Псковитянка» (ВИДЕО)
28 марта 2020
Пожарные спасли от огня дачный дом в садоводстве «Псковитянка» (ВИДЕО)
28 палов травы произошло в Псковской области за сутки
27 марта 2020
28 палов травы произошло в Псковской области за сутки

Идет загрузка...