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«Всё это нам придётся пережить»: Митрополит Тихон обратился к псковичам с проповедью об эпидемии (ВИДЕО)

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, настоятель Псково-Печерского монастыря обратился к псковской пастве со словами об эпидемии коронавируса.

«Всё это нам придётся пережить, - сказал он. - Спустя 75 лет снова идёт война и война мировая, война между человечеством и этим злом. Я ничуть не преувеличиваю. Нам с этим злом предстоит биться».

Он призвал жителей Псковской области и других регионов к благоразумию: «Когда я прошу москвичей и питерцев повременить с приездом в Печоры, это страх не за себя. а за людей, которые там живут. Ведь в Печорах много пожилых людей, для которых болезнь может стать смертельным испытанием. Те, кто говорят, что в монастырях и церквях невозможно заразиться, лгут, они нечестивцы».

Митрополит призвал псковичей молиться и исполнять предписания специалистов относительно самоизоляции. «Мы должны быть дома, как бы ни было тяжело. Нас просят побыть дома, чтобы не было сразу огромной вспышки, чтобы медики справились с потоком больных», - пояснил владыка.

«Болезнь отступит, и это зависит от каждого из нас. Будем мужественны и бесстрашны. Мы не должны посрамить ни церковь, ни тех, кто пали в Великой Отечественной войне,  в этой третьей мировой мы не должны быть легкомысленными, тогда «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», - завершил своё выступление митрополит Тихон.

 

 

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