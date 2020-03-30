Отменить штрафы инвалидам за неправильную парковку намерены в России

08:57, 30 марта 2020, ПАИ

В Совете Федерации предложили отменить штрафы инвалидам за неправильную парковку, пишет газета «Известия».

Для людей с ограниченными возможностями есть лишь 10% парковочных мест. По мнению представителей общественных организаций и благотворительных фондов, это обстоятельство приводит лишь к большему ущемлению прав водителей с ограниченными возможностями.

Члена Совфеда по социальной политике Владимир Круглый назвал ситуацию с парковочными местами для инвалидов абсурдной. «Соотношение мест для людей с ограниченными возможностями к количеству выдаваемых разрешений на бесплатную парковку по инвалидности, например, в Москве составляет примерно 1 к 19 Таким людям выделяют лишь 10% от общего парковочного пространства. Почти всегда всё занято. Если водитель с инвалидностью паркуется не на предусмотренном для него месте, то он получает большой штраф, который сложно оспорить», ― пояснил сенатор.

Соответствующий законопроект по поддержке людей с ограниченными возможностями в настоящий момент проходит правовую оценку. Нужду в изменении регламента для парковки признали в том числе в Государственной думе России и в Общественной палате.