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Общество

С 30 марта ограничено движение через госграницу России

С 30 марта Россия ограничила пересечение государственной границы. Это решение правительства распространяется на движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу. При этом ограничения не затрагивают грузовое сообщение, пишет ТАСС.

Движение через сухопутный участок российско-белорусской границы также будет ограничено.

«Ограничение вводится в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции», - говорится на официальном сайте Росгранстроя.

Госграницу можно будет пересекать дипломатическим работникам и членам их семей, водителям грузовых автомобилей, экипажам речных судов, международных поездов, сотрудникам Межправительственной фельдъегерской связи, членам официальных делегаций, курьерам дипломатической связи при условии предъявления документов, удостоверяющих их личность. Под исключение подпадают граждане России и иностранцы, которые выезжают в связи со смертью близкого родственника при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства.

Более того, границу можно будет пересекать и жителям Калининградской области, «следующим железнодорожным пассажирским транспортом транзитом с одной части территории РФ в Калининградскую область и обратно». При этом у такого гражданина с собой должен быть паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в Калининградской области. Границу смогут пересечь при наличии паспорта и граждане РФ, которые постоянно проживают на территории Луганской и Донецкой областей Украины.

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