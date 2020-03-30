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Общество

В Псковском районе за нарушение трудовых прав сотрудников директор предприятия заплатит 40 тысяч рублей

Директор предприятия в Псковском районе заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение трудовых прав своих сотрудников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура организовала проверку в ООО «Агат». Трудовые договора с работниками не содержали механизм, условия и порядок осуществления индексации заработной платы, отсутствовало положение о системе управления охраной труда, не имелись медицинские заключения, которые бы свидетельствовали о прохождении обязательного медицинского осмотра. А также отсутствовал контроль за состоянием условий труда на рабочих местах.

В отношении директора были возбуждены дела об административных правонарушениях. Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла его к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа 40 тысяч рублей.

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