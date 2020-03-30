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Предприниматели в Псковской области могут рассказать о бесплатной помощи коллегам

Фото Дарьи Хватковой

Глава Фонда гарантий и поддержки развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова в эфире ПАИ-live 30 марта рассказала о мерах поддержки бизнеса в регионе.

«Софинансирование и обучение сотрудников – наша мера поддержки, - отметила Анастасия Иванова. – Софинансирование рекламной кампании, печатной продукции, наружной рекламы и размещение ее в СМИ».

По словам Анастасии Ивановой, Фонд проводит бесплатные консультации, семинары, вебинары, в том числе, на федеральном уровне. Желающие могут также воспользоваться порталом для поддержки бизнеса мойбизнес.рф. Фонд также запустил горячую линию, на которую любой предприниматель может сообщить, что он может бесплатно предложить другому предпринимателю. Такая практика необходима в кризисное время, уверена гостья эфира.

Многие предприятия работают дистанционно, после чего просят профинансировать дистанционное обучение.

«Пока такой возможности нет, но, возможно, правительство будет работать над этим», - добавила Анастасия Иванова.

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