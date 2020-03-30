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26-летний на «Газели» похитил незнакомую псковичку на одной из городских улиц

Псковские полицейские задержали 26-летнего мужчину, пытавшегося похитить шедшую по улице женщину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 29 марта, около 00:30, в полицию позвонила женщина и рассказала, что неизвестный мужчина затащил ее в «Газель» и везет в неизвестном направлении. 34-летняя псковичка шла по Советской, инцидент произошел на пересечении улицы с Гражданской.

Наряды полиции незамедлительно начали поиски автомобиля, и задержали похитителя на улице Советской армии.

Следственный отдел Пскова возбудил уголовное дело в отношении жителя Псковской области и проводит расследование, мужчина подозревается в похищении человека (часть 1 статьи 126 уголовного кодекса).

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