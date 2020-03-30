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За кражи продуктов в «Ленте» вору-рецидивисту из Пскова грозит два года тюрьмы

За кражи продуктов в «Ленте» 28-летнему вору-рецидивисту из Пскова грозит два года тюрьмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

Молодой человек обвиняется в совершении двух краж и в покушении на ещё одну кражу. 31 декабря 2019 года пскович отправился в супермаркет «Лента» на Запсковье. В зале он набрал товаров на 33 тысячи рублей, затем подошел к кассам самообслуживания и, убедившись, что охрана не наблюдает за его действиями, вышел из магазина. Украденные продукты и другие товары молодой человек продал водителю такси, который не подозревал о совершенном преступлении.

В этот же день пскович вернулся в магазин и набрал товары на 34 тысячи рублей. Он снова попытался покинуть 2Ленту» через кассы самообслуживания, но его заметил охранник, который и вызвал полицию. Уже будучи в статусе подозреваемого, 24 января молодой человек вновь решился на подобную кражу. На этот раз он закрыл лицо маской, набрал продуктов на 28 тысяч рублей, которые снова продал ни о чем не подозревающим прохожим.

Уголовное дело в отношении псковича, имеющего непогашенную и неснятую судимость за совершение преступлений против собственности, направлено мировому судье. Подсудимому грозит до двух лет тюрьмы.

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