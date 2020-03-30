В Пскове задержали 10 водителей, которым врачи запретили садиться за руль

14:06, 30 марта 2020, ПАИ

В Пскове задержали 10 водителей, которым врачи запретили садиться за руль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

При этом у всех десятерых были действующие водительские удостоверения. правом на управление транспортными средствами. Прокуратура направила в суд 10 исковых заявлений о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Пять заявлений удовлетворены, ещё пять находятся на рассмотрении.

В УМВД России по городу Пскову направлено три постановления для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, изготовивших и использовавших поддельные медицинские заключения. По результатам рассмотрения возбуждено шесть уголовных дел: три - в отношении лиц, использовавших поддельное медицинское заключение, три – в отношении лиц, которые изготовили эти заключения.