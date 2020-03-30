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В Пскове задержали 10 водителей, которым врачи запретили садиться за руль

В Пскове задержали 10 водителей, которым врачи запретили садиться за руль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

При этом у всех десятерых были действующие водительские удостоверения. правом на управление транспортными средствами. Прокуратура направила в суд 10 исковых заявлений о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Пять заявлений удовлетворены, ещё пять находятся на рассмотрении. 

В УМВД России по городу Пскову направлено три постановления для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, изготовивших и использовавших поддельные медицинские заключения. По результатам рассмотрения возбуждено шесть уголовных дел: три - в отношении лиц, использовавших поддельное медицинское заключение, три – в отношении лиц, которые изготовили эти заключения.

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