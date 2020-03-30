Депутаты ответят на вопросы псковичей в приемной «Единой России» в новом формате

14:37, 30 марта 2020, ПАИ

Опубликован апрельский график приема граждан депутатами в Псковской региональной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9). В связи с карантинными мерами по пандемии коронавирусу прием будет проводиться дистанционно. Граждане могут обратиться по телефону 8 (8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные, которые будут переданы депутату. После этого депутат свяжется с заявителем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Месяц приемов откроет депутат Псковской городской Думы (ПГД) Сергей Колосов. Он выслушает граждан 1 апреля. На 2 апреля разговор с псковичами запланировали депутат Псковского областного Собрания депутатов (ПОСД) Лидия Драгунова и региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», руководитель фракции «Единой России» в ПГД Денис Иванов.

Депутат ПОСД Алексей Васильев и депутат ПГД Владимир Воробьев рассмотрят просьбы и предложения граждан 7 апреля.

Депутат ПОСД, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Владимир Яников и депутат ПГД Эдуард Белов проведут дистанционный прием граждан 8 апреля.

Депутат ПОСД, региональный координатор парпроекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова и депутат ПГД, и региональный координатор партпроекта «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев готовы пообщаться с псковичами 9 апреля.

Депутат Псковской городской Думы Сергей Мусиенко ожидает псковичей 14 апреля.

Депутат ПОСД, координатор парпроекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих и депутат ПГД Григорий Стороненков проведут прием граждан 15 апреля.

Руководитель фракции «Единая Россия» в ПОСД Виктор Антонов и депутат ПГД Константин Болотин будут общаться с псковичами 16 апреля.

Заместитель председателя ПОСД, координатор парпроекта «Культура малой Родины» Виктор Остренко и депутат ПГД Сергей Гаврилов ответят на обращения граждан 21 апреля.

Депутат ПГД, председатель общественного совета партпроекта «Здоровое будущее» Галина Неваленная проведет прием граждан 22 апреля.

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания Александр Котов и глава города Пскова, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская рассмотрят просьбы и предложения граждан 23 апреля.

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России», координатор парпроекта «Детский спорт» Юрий Сорокин и депутат ПГД Ольга Федорова выслушают псковичей 28 апреля.

Депутат ПГД, председатель общественного совета парпроекта «Единая страна – доступная среда» Федор Постнов пообщается с земляками 29 апреля, а 30 апреля можно обратиться к депутату ПГД Любови Николаевой.

Записаться на дистанционный прием можно по телефону 8 (8112) 66-25-12.

Также сегодня в эфире ПАИ-live главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников рассказал о начале работы 60 телефонов для дистанционного общения приставов и жителей области.