Участок улицы Индустриальной в Пскове закроют 31 марта
Участок улицы Индустриальной в Пскове закроют из-за ремонта 31 марта . Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Временные ограничения действуют на участке улицы Индустриальной: от улицы Инженерной до улицы Ипподромной с 8:00 31 марта до 00:00 1 апреля.
Перекрытие дороги связано с проведением работ по реконструкции перекрестка Инженерная — Индустриальная. В качестве объезда водителям следует использовать улицы Ипподромную, Крупской, Аллейную, а также переулки Аллейный и Хлебный.