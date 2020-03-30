0
17:36
Четыре торговых точки, нарушающих карантин, нашли участники рейда в Пскове (ФОТО)
17:35
Псковичи могут предложить, где лучше посадить сирень и барбарис на акции «Сад памяти»
17:02
«Городские везут к нам вирус»: Жители Псковской области опасаются дачников из Москвы и Санкт-Петербурга
16:47
ФОТОФАКТ: Трава горит между Стругами Красными и Владимирским Лагерем
16:05
Более 8 тысяч пачек сигарет изъяли псковские пограничники
15:30
Василий Осипов: Дезинфицировать подъезды два раза в день в Псковской области — обязательно
14:48
В Москве задержали автомобиль из псевдоотдела по борьбе с коронавирусом
Еще новости
Общество

Участок улицы Индустриальной в Пскове закроют 31 марта

Участок улицы Индустриальной в Пскове закроют из-за ремонта 31 марта . Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Временные ограничения действуют на участке улицы Индустриальной: от улицы Инженерной до улицы Ипподромной с 8:00 31 марта до 00:00 1 апреля.

Перекрытие дороги связано с проведением работ по реконструкции перекрестка Инженерная — Индустриальная. В качестве объезда водителям следует использовать улицы Ипподромную, Крупской, Аллейную, а также переулки Аллейный и Хлебный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Четыре торговых точки, нарушающих карантин, нашли участники рейда в Пскове (ФОТО)
30 марта 2020
Четыре торговых точки, нарушающих карантин, нашли участники рейда в Пскове (ФОТО)
Псковичи могут предложить, где лучше посадить сирень и барбарис на акции «Сад памяти»
30 марта 2020
Псковичи могут предложить, где лучше посадить сирень и барбарис на акции «Сад памяти»
ФОТОФАКТ: Трава горит между Стругами Красными и Владимирским Лагерем
30 марта 2020
ФОТОФАКТ: Трава горит между Стругами Красными и Владимирским Лагерем
Более 8 тысяч пачек сигарет изъяли псковские пограничники
30 марта 2020
Более 8 тысяч пачек сигарет изъяли псковские пограничники
В Москве задержали автомобиль из псевдоотдела по борьбе с коронавирусом
30 марта 2020
В Москве задержали автомобиль из псевдоотдела по борьбе с коронавирусом
Начался ПАИ-live c главным судебным приставом Сергеем Колесниковым (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
30 марта 2020
Начался ПАИ-live c главным судебным приставом Сергеем Колесниковым (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
С 31 марта «Центр СПИД» в Пскове приступит к тестированию на коронавирус
30 марта 2020
С 31 марта «Центр СПИД» в Пскове приступит к тестированию на коронавирус
В ПсковГУ студенты дистанционно создали интерактивный народный музей Победы
30 марта 2020
В ПсковГУ студенты дистанционно создали интерактивный народный музей Победы

Идет загрузка...