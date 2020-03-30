Заместителем руководителя СУСК по Псковской области назначен Дмитрий Егоров

15:54, 30 марта 2020, ПАИ

С 30 марта приказами председателя Следственного комитета РФ на должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области назначен полковник юстиции Дмитрий Егоров.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУСК РФ по Псковской области, Дмитрий Егоров работает в ведомстве с момента его основания — с 2007 года. Ранее он был следователем, старшим помощником руководителя управления, затем возглавлял первый отдел по расследованию особо важных дел в Псковской области.

В четверг, 26 марта, в Пскове вступил в должность председатель Псковского областного суда Олег Лазарев.