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Общество

Заместителем руководителя СУСК по Псковской области назначен Дмитрий Егоров

Фото пресс-службы СУСК РФ по Псковской области

С 30 марта приказами председателя Следственного комитета РФ на должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области назначен полковник юстиции Дмитрий Егоров.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУСК РФ по Псковской области, Дмитрий Егоров работает в ведомстве с момента его основания — с 2007 года. Ранее он был следователем, старшим помощником руководителя управления, затем возглавлял первый отдел по расследованию особо важных дел в Псковской области.

В четверг, 26 марта, в Пскове вступил в должность председатель Псковского областного суда Олег Лазарев

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