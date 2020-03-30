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Общество

Более 8 тысяч пачек сигарет изъяли псковские пограничники

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытки незаконного перемещения через границу России табачной продукции. Всего были изъяты более 8 тысяч пачек сигарет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Один из случаев произошел на железнодорожном пункте пропуска «Пыталово. При осмотре поезда, куда прибыл грузовой состав, направляющийся в Латвию, в одном из вагонов с углем изъяли 8 брикетов с сигаретами, обмотанных полиэтиленом и скотчем.

Подобный случай произошел на железнодорожном пункте пропуска «Себеж». Грузовой состав следовал в сопредельное государство. После осмотра обнаружили 12 брикетов с сигаретами с акцизными марками иностранного государства.

Табачная продукция были изъята для проведения процессуальных действия и принятия соответствующих решений.

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