Жителей Ленинградской области ограничили в свободе передвижения

17:33, 30 марта 2020, ПАИ

Из-за коронавируса в соседней с Псковской Ленинградской области введён ограничение на выезд за пределы района проживания, сообщил губернатор Александр Дрозденко на совещании с главами районов. Об этом пишет ТАСС.

«Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах районов проживания», - сказал он.

В исключительный список вошли только сотрудники непрерывно действующих и медицинских организаций, аптек, а также организаций, которые занимаются поставкой продуктов и учреждений, сотрудники которых выполняют неотложные работы.

«Работающим гражданам нужно иметь паспорт и справку, что они находятся на работе предприятия, которому работа разрешена. Остальные граждане должны иметь удостоверение личности и документ, подтверждающий проживание. То есть все граждане, условно говоря, Киришского района, имеют право до особого распоряжения передвигаться в границах Киришского района и не более того, если на то нет особых причин», - пояснил губернатор Ленинградской области.