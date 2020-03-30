Почти 100 заявок от находящихся на самоизоляции жителей обработали волонтеры в Псковской области

19:55, 30 марта 2020, ПАИ

Почти 100 заявок от находящихся на самоизоляции в условиях распространения коронавируса пожилых и маломобильных жителей Псковской области обработали волонтеры за последнюю неделю. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, за последние сутки поступили 24 заявки.

Примерно 30% обращений из общего количества касаются информирования об эпидемической ситуации и ограничительных мерах на территории региона. Отмечается, что полсотни заявок поступили на доставку продуктов питания и медикаментов, которые на сегодняшний день исполнены.

В пресс-службе администрации области рассказали, что большинство звонков поступили из Пскова и Великих Лук, также обращались жители Островского, Псковского, Печорского и Гдовского районов.

Руководитель ресурсного Центра развития добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев добавил, что волонтеры используют средства индивидуальной защиты, а также следуют необходимым санитарно-эпидемиологическим предписаниям.

Обратиться за помощью можно по телефону «горячей линии» акции «Мы вместе» 8 (800) 200-34-11, телефонам круглосуточного оперативного информационного центра 8 (800) 444-10-41, 8 (8112) 299–003, а также по номерам телефонов муниципальных органов социальной защиты населения.

По состоянию на 30 марта в Псковской области зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом, включая один летальный случай в Пскове.