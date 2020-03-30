Уникальный сибирский кедровник спасают волонтеры-экологи в Псковской области

20:12, 30 марта 2020, ПАИ

Уникальный кедровый лес – самые западные посадки сибирской сосны – спасают в Островском районе активисты «Зеленого креста» и добровольцы «Зеленой России», сообщили Псковскому агентству информации в «Открытых НКО». Добровольцы занимаются вырубкой сорняков, убирают сухие деревья и валежник, которые мешают росту более 200 кедрам.

Кедры на площади 5 га высадили около 60 лет назад, а 30 лет назад кедровник забросили. Спасают деревья в рамках проекта «Расти кедровник», который выиграл президентский грант.

Планируется вернуть этому лесу охранный статус. Президент Псковской общественной организации «Зеленый крест» Василий Иванов рассказал, что в кедровнике собираются проложить экологическую тропу и организовать смотровую площадку.