Почти 700 тысяч человек в мире заразились коронавирусом

22:58, 30 марта 2020, ПАИ

693 224 случая заражения новым коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксировали в мире по состоянию на 30 марта. Как пишет ТАСС, зарегистрировано 33 106 летальных исходов.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 58 тысяч человек, а количество летальных исходов - на 3 215. Больше всего заболевших и умерших в Европейском регионе - 321 757 и 23 962 случая соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 31 726, а умерших - на 2 535.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 142 081 человек, 2 457 умерли. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. На 30 марта там зафиксированы 103 775 заболевших и 3 649 летальных исходов.

По состоянию на 30 марта в регионе зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом, включая один летальный случай в Пскове.