Россияне стали чаще обращаться к психиатрам на фоне пандемии

07:02, 14 апреля 2020, ПАИ

С начала распространения эпидемии коронавируса в России более, чем на треть выросло количество обращений к психиатрам, большинство из них поступают от мужчин. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрея Шмиловича.

По его словам, на 30-40% выросло количество обращений к психиатрам, среди которых преобладают люди с коронапсихозом — реактивным состоянием, паникой, которая возникла в экстремальной жизненной ситуации. Большинство людей озабочены потерей работы и платежных способностей.

Психолог, консультант телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Илья Слободчиков подчеркнул, что из каждых пяти обращений минимум три поступает от мужчин в возрасте 20-40 лет. В основном мужчины жалуются на усталость от семьи или партнера, сложность контроля своих эмоций в ситуации заточения.

По мнению психолога фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Марии Сисневой, порядка 20% обратившихся на горячую линию — люди, испытывающие сильную тревогу из-за новостей с громкими заголовками.