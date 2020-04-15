Некоторые регионы РФ оказались не готовы к мерам по борьбе с экономическим спадом

08:28, 14 апреля 2020, ПАИ

В России некоторые регионы не готовы брать на себя дополнительную финансовую нагрузку по преодолению экономического спада. Как сообщает газета «Известия», в список антикризисных инициатив включены 29 субъектов федерации, почти все пункты касаются выделения ресурсов из федерального бюджета.

В списке, который глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил помощнику президента Максиму Орешкину, содержатся в основном уже анонсированные правительством налоговые отсрочки. При этом большая часть этих сборов поступает в местные бюджеты.

Несколько регионов, которые не фигурируют в письме, уже запустили реализацию антикризисных планов за свой счет. Самый масштабный комплекс мер запустило московское правительство.