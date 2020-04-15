Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве

07:25, 14 апреля 2020, ПАИ

В Москве скончались еще 13 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает РБК со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией. У всех больных был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония.

Возраст пациентов составляет от 29 до 80 лет, самая молодая пациентка страдала синдромом Дауна. Кроме того, у большинства умерших были сопутствующие заболевания, в том числе хронический бронхит, гипертония и кардиосклероз. У пяти больных — сахарный диабет.

Сообщается, что один из пациентов проходил лечение в частной медицинской клинике.

Количество летальных исходов в Москве достигло отметки 95. Всего, учитывая новые смертельные случаи, в России умер 161 человек с диагностированным коронавирусом.

За последине сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 2 558 человек (всего - 18 328). По последним данным, в Псковской области коронавирус подтвержден у 21 пациента.