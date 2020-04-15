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Общество

Появилось видео пожара в Чернобыльской зоне

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео лесного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом пишет РИА Новости.

Пожар зафиксировали 4 апреля вблизи села Владимировка Котовского лесничества. Позже около села Раговка возник еще один очаг возгорания. Накануне из-за сильного ветра огонь вышел к железнодорожной станции Янов, находящейся в четырех километрах от АЭС. Также загорелась трава на дамбе водохранилища-охладителя на правом берегу Припяти.

В Государственном агентстве Украины по вопросам зоны отчуждения заявили, что около Чернобыльской АЭС наблюдаются верховые пожары, но дошедший до открытого распределительного устройства огонь потушили.

Ранее член Госагентства Ярослав Емельяненко сообщил, что огонь движется в сторону ЧАЭС, поскольку туда дует ветер. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, что пожар не угрожает складам с ядерными отходами.

Предварительная причина возгорания — поджог, личность злоумышленника уже установлена. В ликвидации пожара принимают участие более 390 человек и 90 единиц техники.

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