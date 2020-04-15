Число случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 10 тысяч

08:42, 14 апреля 2020, ПАИ

За сутки в Индии выросло общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом на 1 211 и достигло к утру вторника 10 363. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения и благополучия семьи

Количество умерших выросло за сутки на 31 (с 308 до 339). С утра пятницы до утра субботы было 1 035 случаев, с утра субботы до утра воскресенья отмечены 909 случаев, в следующие сутки заболели еще 796 человек, а в минувшие 24 часа рост превысил 1,2 тыс. случаев.

По данным министерства, в стране сейчас зарегистрированы 8 988 пациентов с коронавирусом на лечении, кроме того, 1 036 заболевших выздоровели, 339 индийцев умерли.