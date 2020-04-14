10 пачек сливочного масла украла псковичка из магазина
10 пачек сливочного масла украла 20-летняя жительница Пскова из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Девушка похитила масло из магазина на улице Труда 13 апреля. Ее задержал экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии после срабатывания кнопки тревожной сигнализации.
Молодую нарушительницу передали сотрудникам полиции, которые проводят по факту кражи проверку.