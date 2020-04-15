День медицинской службы уголовно-исполнительной системы отмечается 14 апреля

09:53, 14 апреля 2020, ПАИ

14 апреля профессиональный праздник отмечают медицинской службы уголовно-исполнительной системы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Профессиональный праздник отмечают медицинские работники: врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты, работающие в филиалах ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России, расположенных на режимных территориях учреждений уголовно-исполнительной системы региона. В каждом пенитенциарном учреждении области функционируют две бактериологических лаборатории, одна из которых по диагностике туберкулеза, другая – иммунологическая. Это позволяет своевременно проводить диагностику социально-значимых заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ-инфекция и т.д.

Медицинские работники также постоянно выявляют лиц, имеющих признаки нетрудоспособности и подлежащих направлению на медико-социальную экспертизу для получения группы инвалидности, и обеспечивают диспансерное наблюдение, осмотры, стационарное лечение осужденных и лиц, заключенных под стражу.