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Общество

День медицинской службы уголовно-исполнительной системы отмечается 14 апреля

14 апреля профессиональный праздник отмечают медицинской службы уголовно-исполнительной системы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Профессиональный праздник отмечают медицинские работники: врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты, работающие в филиалах ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России, расположенных на режимных территориях учреждений уголовно-исполнительной системы региона. В каждом пенитенциарном учреждении области функционируют две бактериологических лаборатории, одна из которых по диагностике туберкулеза, другая – иммунологическая. Это позволяет своевременно проводить диагностику социально-значимых заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ-инфекция и т.д.

Медицинские работники также постоянно выявляют лиц, имеющих признаки нетрудоспособности и подлежащих направлению на медико-социальную экспертизу для получения группы инвалидности, и обеспечивают диспансерное наблюдение, осмотры, стационарное лечение осужденных и лиц, заключенных под стражу.

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