В Китае за сутки не было смертей от коронавируса

10:18, 14 апреля 2020, ПАИ

В Китае за последние сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции. Об этом пишет RT со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

За это время в стране заразились 89 человек, почти все – 86 человек – приехали из-за границы.

В Китае после коронавируса выздоровели более 77 тысяч человек.

В Псковской области коронавирус подтвержден у 21 человека. С 13 апреля губернатор ужесточил ограничительные меры по борьбе с новой инфекцией: псковичам запрещено посещать парки, церкви, кладбища, а также детские и спортивные площадки.