2774 человека заболели коронавирусом в России за сутки

10:39, 14 апреля 2020, ПАИ

В России на 2774 увеличилось количество зараженных коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

За последние сутки коронавирус выявили в 51 регионе страны, произошло 22 летальных исхода. За сутки в стране выздоровели 224 человека.

Всего на сегодняшний день в России коронавирусом заболели 21 102 человека в 82 регионах. За весь период умерли 170 человек, выздоровели 1694.

Первое место по числу зараженных принадлежит Москве, где коронавирусом за сутки заразились 1489 человек, второе место – Московская область (460 человек) и третье место – Санкт-Петербург (121 человек). Днем ранее в России было зафиксировано свыше 2,5 тысяч случаев заражения. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции», ужесточив режим самоизоляции. Теперь псковичей обязали носить медицинские маски в общественных местах и на работе. А также стадионы и спортплощадки теперь открыты только для занятий спортом.