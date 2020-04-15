Охотник за металлом из Пскова задержан в Петербурге с подельниками

10:57, 14 апреля 2020, ПАИ

Чёрный копатель из Пскова задержан в Приморском районе Санкт-Петербурге с двумя подельниками, сообщает 78.ru. С помощью лопат и ломов они извлекали из земли металлические предметы. В это время их заметили сотрудники Росгвардии.

Они увидели лежащий на земле предмет, похожий на артиллерийский снаряд, предположительно времён Великой Отечественной войны. В итоге место решено было огородить, а копателей задержать.

Взрывотехники обследовали найденный предмет и установили, что это просто пустой корпус снаряда. Опасности он не представляет. Трое задержанных, жители Петербурга, Пскова и Тюмени, переданы сотрудникам полиции для установления их личности.