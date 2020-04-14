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Житель Печор проник в незапертую квартиру и похитил кошелек

В Печорах местный житель подозревается в совершении кражи из квартиры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

12 апреля в полицию обратилась женщина, которая сообщила о пропаже денег из кошелька. Вскоре удалось выяснить, что к краже причастен ранее судимый 49-летний мужчина. В ночь на 12 апреля обвиняемый заходил в подъезды многоквартирных домов, толкая входные двери квартиры. На улице Юбилейной он вошел в квартиру на 4 этаже, откуда похитил из сумки кошелек. Ему удалось похитить 1800 рублей. В тот день жильцы легли спать и забыли закрыть входную дверь на замок.

Часть похищенного удалось изъять. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

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