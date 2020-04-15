В России растут цены на автомобили

11:28, 14 апреля 2020, ПАИ

Автопроизводители увеличили стоимость автомобилей к началу апреля, несмотря на падающий спрос на транспортные средства, пишет «Коммерсант».

Автомобили Cadillac и Chevrolet подорожали по моделям Escalade (на 4,7%), Escalade ESV (на 4,5%), Tahoe (на 3%) и Traverse (1,4%), Audi — в среднем на 2,5%, Jeep — на 3%, Mercedes Benz — на 3,5%, Volkswagen — на 3–5%. Модели Hyundai в среднем выросли на 2%, Volvo — на 2–3%.

Также на 3,9–7,3% увеличились в цене модели Citroen, на 1,1–8,7% — кроссоверы Nissan и на 1,9–8,3% — две модели Opel. Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в среднем увеличил стоимость машин к началу апреля на 1%.

Отмечается, что новые автомобили в апреле практически не продаются, в том числе из-за невозможности дилеров торговать офлайн. В марте закончились складские запасы машин, а сроки поставки новых автомобилей пока неизвестны.