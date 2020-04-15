Нетрезвого водителя скутера поймали росгвардейцы в Пушкинских Горах
Росгвардейцы поймали нетрезвого водителя скутера в Пушкинских Горах 13 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
39-летний водитель грубо нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали к месту остановки скутерадорожно-патрульную службу для проведения освидетельствования на состояние опьянения.
Для дальнейшего разбирательства нарушителя передали сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.