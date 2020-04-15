Самолеты из Пскова не будут летать до конца апреля

12:07, 14 апреля 2020, ПАИ

Рейсы Псков – Москва и Псков – Сочи приостановлены до конца апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству, такое решение приняла администрация Псковской области совместно с авиакомпанией «Азимут».

Самолеты по маршруту Псков – Москва отменили до 29 апреля включительно, по маршруту Псков – Сочи – до 28 апреля.

Возобновлять ли рейсы, власти решат исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.

По данным на 14 апреля, в Псковской области подтверждены 23 случая заболевания коронавирусом. С 13 апреля в Псковской области ввели режим самоизоляции, жителям региона запрещено посещать детские площадки, парки, набережные, церкви и кладбища.