Врач рассказала, какие продукты помогут восстановить энергию осенью

17:31, 08 ноября 2026, ПАИ

Восстановить энергию организма осенью помогут магний, железо и коэнзим Q10. Об этом рассказала гастроэнтеролог, терапевт и нутрициолог Анастасия Рожко, пишет Life.ru.

По словам эксперта, магний, необходимый для работы мышц и нервной системы, содержится в орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых крупах и зелени. Эти продукты можно добавлять в утреннюю кашу, а на обед выбрать гречку или другой цельнозерновой гарнир.

Для поддержания иммунитета и нормального энергообмена важно получать достаточно железа – его источниками служат мясо, птица, рыба и бобовые. Коэнзим Q10 участвует в выработке энергии в клетках и содержится в мясе, рыбе и субпродуктах.

Анастасия Рожко посоветовала чередовать разные источники белка в течение недели и дополнять основные блюда овощами, крупами и зеленью.