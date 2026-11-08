Эксперт объяснила, как теперь оформить право собственности на квартиру в новостройке

16:50, 08 ноября 2026, ПАИ

Оформление права собственности на квартиры в новостройках стало проще: теперь после подписания акта приёма-передачи этим занимается застройщик, а не сам дольщик. Об этом рассказала менеджер по продажам в сфере жилья Ирина Коробкина, пишет URA.RU.

По словам специалиста, раньше покупателям приходилось самостоятельно подавать документы в МФЦ. Теперь процедура проходит в электронном формате: документы хранятся в цифровом виде и доступны в нужный момент.

Ирина Коробкина отметила, что дольщикам больше не нужно получать электронную подпись, лично посещать МФЦ или составлять доверенность на представителя застройщика. Это экономит время, а сама регистрация стала не только проще, но и безопаснее.