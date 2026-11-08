Новую зимнюю теплицу приобрели в «Доме белого аиста» благодаря неравнодушным

17:19, 08 ноября 2026, ПАИ

Новую зимнюю теплицу для птиц приобрели в «Доме белого аиста». Её построили, чтобы раздельно содержать выпускных и невыпускных аистов: в прошлом году из‑за нехватки помещений их пришлось держать вместе. Об этом ПАИ сообщили в аистином центре.

«Мы закрываем ещё одну потребность. Нам не хватало зимних помещений для аистов. Из‑за этого прошлой зимой пришлось совместно содержать выпускных и невыпускных птиц (с различными травмами). За зиму между выпускниками и невыпускными особями сформировалось несколько пар, а весной их пришлось разлучать. Чтобы таких грустных историй больше не было, решили зимой разделять эти две группы птиц», — рассказали в центре.

Теплицу заказали и оплатили – её стоимость составила сто тысяч рублей. Дом для аистов куплен благодаря сбору денежных средств.

В центре добавили, что конструкция усиленная: в ней двойной слой толстого поликарбоната для сохранения тепла, а стойки спрятаны, чтобы птицы не травмировались при взлёте.