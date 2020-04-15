Александр Нестерук: Занятия в автошколах в Пскове - это нарушение режима самоизоляции

12:54, 14 апреля 2020, ПАИ

Информация о работе автошколы на Запсковье поступила в редакцию Псковского агентства информации от читателя. По словам местной жительницы, учебные автомобили одной из автошкол продолжают разъезжать по городу, инструкторы и курсанты в салоне автомобиля находятся без масок, при этом социальная дистанция, естественно, нарушена.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук прокомментировал работу автошкол в Пскове во время карантина в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Это нарушение, сейчас на работу автошкол действует 100% запрет, - отметил Александр Нестерук. – По указу губернатора автошколы не считаются организациями, которые не могут приостановить свою деятельность, поэтому они должны быть закрыты».

Также Александр Нестерук добавил, что если уж закрыты образовательные учреждения, то и автошколы тем более должны прекратить работу.

«Даже если занятия будут проходить в масках, это нарушение, - отметил главный санитарный врач региона. - У людей не должно быть повода выходить на улицу, нужно сидеть по домам».

Запрос на комментарий редакция Псковского агентства информации направила также в областную ГИБДД, но пока что не получила ответа.